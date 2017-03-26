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Валерий Кечинов: через "квадрат" определяли, кто способен играть в "Спартаке", а кто нет

Бывший полузащитник московского "Спартака" Валерий Кечинов рассказал об особенностях игры в "квадрат" в команде Олега Романцева.

"Как Романцев понимал, что кто-то в "Спартаке" нарушает режим? Когда в "квадрате" – 4 на 4 или 5 на 5 – проигрывали полузащитники. Нужно было в два касания удерживать мяч. Игроки средней линии вообще не имели права его терять. Если кто-то делал лишнее касание – 15 отжиманий для мотивации. За счёт этого упражнения "Спартак" долгое время становился чемпионом. Наш "квадрат" был особенным, больше такого не видел нигде. Хотя бывал на стажировках. Например, в "Сельте". Там в "квадрат" тоже играли, но шире и не настолько интенсивно.

В "Спартаке" в моё время были лучшие защитники страны. Они долго думать не позволяли – накрывали, стоило только чуть промедлить. А если кого-то накрывали постоянно, его лишали места в основе. Через "квадрат" определяли, кто способен играть в "Спартаке", а кто нет. Олег Иванович довёл это упражнение до такого уровня, что после него люди буквально выползали", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
Теги: Кечинов Спартак
Вчера, 23:27
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