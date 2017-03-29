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Источник: Бердыев не планирует работать в сборной России

Вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев не рассматривает вариант работы в сборной России, сообщает ФАН.

Курбан Бердыев практически продлил истекающее летом соглашение со своим нынешним клубом. Приход 64-летнего специалиста в сборную или другой клуб летом нереален.
Теги: Бердыев Сборная России
Сегодня, 18:49
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6
(1)
№6 Написал: fits (Сегодня, 19:27) #
  • 0
  •  (2)

Курбан Бердыев практически продлил истекающее летом соглашение

Судя по цитате, варианты еще есть...
практически продлил
это еще не продлил...
Регистрация: 6.10.2016
№5 Написал: Dragon (Сегодня, 19:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
тут должно быть без иллюзий,а то в последнее время паникеры стали сватать Бердыева в сборную
Регистрация: 28.02.2017
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MatrimKouton
Жаль. Очень и очень жаль!

Это с одной стороны.
С другой, он ждет предложения от Зенита.

пс: и я на это надеюсь..


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: MatrimKouton (Сегодня, 19:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль. Очень и очень жаль!


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Ромуло!..удар..Боже,ну почему..ну что это...Билялетдинов что ли??! (А.Шмурнов)
Регистрация: 14.03.2010
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
И правильно, пусть Мутко сам выплывает. Посмотрим на этого бакалавра речных дел.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
хуевенько


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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