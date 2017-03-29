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Ушел из жизни экс-игрок "Спартака" и ЦСКА Валерий Глушаков
Бывший футболист "Спартака" и ЦСКА Валерий Глушаков скончался в возрасте 58 лет, сообщил племянник Валерия Глушакова - игрок сборной России и "Спартака" Денис Глушаков.
"Ты навсегда останешься в моем сердце. Ты был мне как отец. Спасибо за все. Светлая память", - написал Денис Глушаков в твиттере.
"Ты навсегда останешься в моем сердце. Ты был мне как отец. Спасибо за все. Светлая память", - написал Денис Глушаков в твиттере.
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