Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Ушел из жизни экс-игрок "Спартака" и ЦСКА Валерий Глушаков

Бывший футболист "Спартака" и ЦСКА Валерий Глушаков скончался в возрасте 58 лет, сообщил племянник Валерия Глушакова - игрок сборной России и "Спартака" Денис Глушаков.

"Ты навсегда останешься в моем сердце. Ты был мне как отец. Спасибо за все. Светлая память", - написал Денис Глушаков в твиттере.
Теги: Глушаков
Сегодня, 19:23
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Да что ж такое, прямо как эпидемия какая-то..Какие люди уходят..один за одним..Светлая память..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вечная память...


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.