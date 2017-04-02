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"Уфа" хочет взять в аренду у "Зенита" Алексея Евсеева

"Уфа" намерена арендовать полузащитника "Зенита" Алексея Евсеева, утверждает ФАН.

Возможности 23-летнего футболиста хорошо знакомы тренерскому штабу "Уфы": футболист работал с основным составом петербуржцев в период работы в клубе нынешних тренеров уфимского клуба Александра Низелика и Сергея Семака.
Теги: Зенит Уфа
Сегодня, 12:44
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(1)
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 12:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Уфа кстати может обкатывать, перспективных игроков Зенита..польза будет обеим клубам..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:52) #
  • +1
  •  (1)

Семак знает возможности парня, по этому и заинтересованность, а в 23 года пора играть в ПФЛ, ПОТОМ ПОЕЗД уйдёт....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
может это и неплохо...парень в основе будет, практика и всё такое


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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