Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Ростов" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Вячеслав Малафеев выразил соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев на своей странице в Instagram выразил соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро.

"Глубокие соболезнования всем, кого затронула эта ужасная трагедия", – написал Малафеев.
Теги: Малафеев
Сегодня, 18:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.