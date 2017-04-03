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Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Александр Бубнов: Цаллагова нужно вызывать в сборную России
Известный эксперт Александр Бубнов высоко оценил потенциал защитника "Зенита" Ибрагима Цаллагова.
"Таких перспективных игроков как Цаллагов следует вызывать в сборную и смотреть на них в матчах. Что Самедова смотреть? Про него всё ясно. В том и сложность работы в сборной, что с одной стороны надо определяться с костяком, а с другой - наигрывать перспективную молодежь, а времени мало. Цаллагова можно было и раньше приглашать в сборную", - цитирует Бубнова sportfm.ru.
"Таких перспективных игроков как Цаллагов следует вызывать в сборную и смотреть на них в матчах. Что Самедова смотреть? Про него всё ясно. В том и сложность работы в сборной, что с одной стороны надо определяться с костяком, а с другой - наигрывать перспективную молодежь, а времени мало. Цаллагова можно было и раньше приглашать в сборную", - цитирует Бубнова sportfm.ru.
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