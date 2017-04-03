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Александр Бубнов: Цаллагова нужно вызывать в сборную России

Известный эксперт Александр Бубнов высоко оценил потенциал защитника "Зенита" Ибрагима Цаллагова.

"Таких перспективных игроков как Цаллагов следует вызывать в сборную и смотреть на них в матчах. Что Самедова смотреть? Про него всё ясно. В том и сложность работы в сборной, что с одной стороны надо определяться с костяком, а с другой - наигрывать перспективную молодежь, а времени мало. Цаллагова можно было и раньше приглашать в сборную", - цитирует Бубнова sportfm.ru.
Теги: Бубнов Цаллагов Сборная России
Сегодня, 20:05
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№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сложность в том, что пулю из говна паспортистов слепить не получается.
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:37) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
цаллагов молодежь?(((
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: alleks Питер (Сегодня, 20:08) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Самедов шлак отработанный еще 8 лет назад
Регистрация: 23.03.2017
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