"Бавария" установила уникальное достижение в истории Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" установила уникальное достижение в истории чемпионата Германии.

Фото: ФК "Бавария"

Как сообщает аналитический портал Opta, клуб на протяжении всего 2025 года неизменно занимал первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Ранее ни одной команде не удавалось провести календарный год в статусе лидера без единого перерыва.



В текущем сезоне "Бавария" продолжает уверенно возглавлять чемпионат. После 15 туров мюнхенцы набрали 41 очко и сохраняют комфортный отрыв от ближайшего преследователя - дортмундской "Боруссии", который составляет девять баллов.



Следующий матч в рамках Бундеслиги команда проведет 11 января. "Бавария" сыграет на своем поле против "Вольфсбурга".