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Павел Яковлев: верю, что "Спартак" может стать чемпионом

Форвард "Анжи" Павел Яковлев, ранее выступавший за "Спартак", оценил шансы "Спартака" на чемпионский титул.

"Конечно, верю, что "Спартак" может стать чемпионом. Хотя в прошлые сезоны уже были неплохие заходы, но весной каждый раз что-то ломалось, рушился баланс. Сейчас к такому предпосылок нет. Думаю, каждый из спартаковцев понимает, что такой шанс упускать нельзя. И болельщики ждут этого уже очень давно! Полстраны болеет за команду. И никто другой этого не заслуживает так, как они. Надеюсь, ребята соберутся и выиграют это долгожданное золото для "Спартака" и болельщиков", — цитирует Яковлева Советский спорт.
Теги: Яковлев Спартак
Сегодня, 02:45
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