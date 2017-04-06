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Шамиль Газизов: со "Спартаком" будем играть на победу
"Уфа" в сезоне-2017/18 должна выходить в финал Кубка России, заявил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов. В среду "Уфа" в Москве проиграла "Локомотиву" в матче 1/2 финала Кубка России со счетом 0:1 и не смогла выйти в финал турнира.
"Мы приезжали сюда за победой, не получилось по ряду причин, но мне понравилась игра команды, было не стыдно. Поблагодарил ребят, потому что они молодцы, сказал, чтобы забыли игру. На следующий год хотелось бы пройти дальше, - цитирует Газизова ТАСС. - Девятого числа игра со "Спартаком", будем играть на победу, надо выигрывать и дальше продвигаться по чемпионату. Я не смотрю в еврокубки, будем двигаться от матча к матчу".
"Мы приезжали сюда за победой, не получилось по ряду причин, но мне понравилась игра команды, было не стыдно. Поблагодарил ребят, потому что они молодцы, сказал, чтобы забыли игру. На следующий год хотелось бы пройти дальше, - цитирует Газизова ТАСС. - Девятого числа игра со "Спартаком", будем играть на победу, надо выигрывать и дальше продвигаться по чемпионату. Я не смотрю в еврокубки, будем двигаться от матча к матчу".
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