Йоан Молло: скажу честно: лимит – большая проблема для меня

Нападающий "Зенита" Йоан Молло поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ против столичного "Спартака".– "Зенит" – команда с духом победителя. Мы способны выигрывать каждый матч, вне зависимости от соперника. Что тут говорить, от игры в Москве зависит очень многое. Все зенитовцы это прекрасно понимают.– Скажу честно: лимит – большая проблема для меня. А что касается конкуренции, то без нее невозможно совершенствоваться.