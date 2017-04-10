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Йоан Молло: скажу честно: лимит – большая проблема для меня

Нападающий "Зенита" Йоан Молло поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ против столичного "Спартака".

– Еще в начале декабря вы играли со "Спартаком" за "Крылья Советов" и разгромили его. Скоро вам придется вновь встретиться с красно-белыми. Какие ожидания от матча?

– "Зенит" – команда с духом победителя. Мы способны выигрывать каждый матч, вне зависимости от соперника. Что тут говорить, от игры в Москве зависит очень многое. Все зенитовцы это прекрасно понимают.

– В условиях лимита на легионеров в "Зените" очень жесткая конкуренция за место в основе. Вы знали об этом, но в нашу команду перешли. Почему?

– Скажу честно: лимит – большая проблема для меня. А что касается конкуренции, то без нее невозможно совершенствоваться.

ФК "Зенит"
Теги: Молло Зенит Спартак
Сегодня, 22:18
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