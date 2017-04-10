Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:06
Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом" (1)
Луис Энрике: игроки "Барселоны" не нуждаются в мотивации перед четвертьфиналом с "Ювентусом" (1)
20:32
Андрей Бутенко: Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на ЧМ-2018 (1)
Андрей Бутенко: Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на ЧМ-2018 (1)
19:29
И снова дерби в пользу "Урала". Подопечные Александра Тарханова в родных стенах переиграли "Оренбург"
И снова дерби в пользу "Урала". Подопечные Александра Тарханова в родных стенах переиграли "Оренбург"
16:37
Оргкомитет "Россия-2018" провел семинар по стандартам "зеленого" строительства стадионов ЧМ-2018
Оргкомитет "Россия-2018" провел семинар по стандартам "зеленого" строительства стадионов ЧМ-2018
Йоан Молло: скажу честно: лимит – большая проблема для меня
Нападающий "Зенита" Йоан Молло поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ против столичного "Спартака".
– Еще в начале декабря вы играли со "Спартаком" за "Крылья Советов" и разгромили его. Скоро вам придется вновь встретиться с красно-белыми. Какие ожидания от матча?
– "Зенит" – команда с духом победителя. Мы способны выигрывать каждый матч, вне зависимости от соперника. Что тут говорить, от игры в Москве зависит очень многое. Все зенитовцы это прекрасно понимают.
– В условиях лимита на легионеров в "Зените" очень жесткая конкуренция за место в основе. Вы знали об этом, но в нашу команду перешли. Почему?
– Скажу честно: лимит – большая проблема для меня. А что касается конкуренции, то без нее невозможно совершенствоваться.
ФК "Зенит"
– Еще в начале декабря вы играли со "Спартаком" за "Крылья Советов" и разгромили его. Скоро вам придется вновь встретиться с красно-белыми. Какие ожидания от матча?
– "Зенит" – команда с духом победителя. Мы способны выигрывать каждый матч, вне зависимости от соперника. Что тут говорить, от игры в Москве зависит очень многое. Все зенитовцы это прекрасно понимают.
– В условиях лимита на легионеров в "Зените" очень жесткая конкуренция за место в основе. Вы знали об этом, но в нашу команду перешли. Почему?
– Скажу честно: лимит – большая проблема для меня. А что касается конкуренции, то без нее невозможно совершенствоваться.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.