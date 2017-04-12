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Евгений Савин в Ростове-на-Дону будет комментировать матч "Ростов" - ЦСКА

Комментатор "Матч ТВ" Евгений Савин специально для ростовских болельщиков будет работать на выездном матче команды против ЦСКА.

15 апреля Савин прилетит в Ростов-на-Дону, чтобы встретиться с болельщиками желто-синих и посмотреть вместе с ними игру против армейцев. Планируется, что в начале встречи Савин пообщается с болельщиками в неформальной обстановке и ответит на их вопросы, после чего вживую прокомментирует футбол.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов ЦСКА Савин
Сегодня, 21:51
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