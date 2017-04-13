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Роман Бабаев: никаких загвоздок с продлением контракта Тошича нет

ЦСКА не имеет оснований беспокоиться насчет того, что контракт с сербским полузащитником Зораном Тошичем не будет пролонгирован, сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

"Мы пока в процессе переговоров. Никаких загвоздок нет. Времени у нас достаточно, и никаких оснований беспокоиться, что не продлим контракт, нет. Есть ряд обстоятельств, от которых это зависит, надо просто немного подождать", - цитирует Бабаева ТАСС.
Теги: Бабаев Тошич ЦСКА
Сегодня, 22:30
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№1 Написал: Хидя (Сегодня, 22:35) #
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online

главное Игната продлить лет на 5ть.
Регистрация: 13.03.2017
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