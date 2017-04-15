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Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита"

Капитан "Зенита" Мигел Данни заявил, что готов продлить контракт с сине-бело-голубыми и что недавний теракт в Санкт-Петербурге не вызвал у него никаких сомнений относительно будущего.

"Никаких сомнений и страха после теракта нет. Я бы с удовольствием остался в Петербурге столько лет, сколько было бы необходимо. Действительно, контракт пока не продлён, но я жду предложения. Мы живём в мире, где происходят теракты. Это горькая правда. Тем не менее нельзя всё время забивать себе голову плохим, бояться взрывов. Рано или поздно все мы умрём, но надо не думать об этом, а жить", - цитирует Данни "Чемпионат.сом".
Теги: Данни Зенит
Вчера, 22:43
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