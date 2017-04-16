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Александр Мартынович: в первом тайме "Краснодар" владел инициативой

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович подвёл итоги первого тайма в матче 23-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0).

"Считаю, что на протяжении всего первого тайма мы владели инициативой. Но мы атакуем, а потом забываем об обороне, чем и пользовался соперник, несколько раз совершив несколько хороших контр-выпадов. Что касается игры в атаке, то у нас есть быстрый форвард Смолов, который может открываться в свободные зоны. Нужно использовать его сильные качества", – цитирует Мартыновича "Спорт-Экспресс" со ссылкой на телеканал "Наш футбол".
Теги: Мартынович Краснодар Рубин
Сегодня, 09:09
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