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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Александр Гацкан провел 250-й матч за "Ростов"
Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан в матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА провёл 250-й матч за донской клуб.
"Капитан и легенда нашей команды Александр Гацкан провел за "Ростов" 250-й матч. Уже 9 лет подряд Саша является символом желто-синих, а его игра никого не оставляет равнодушным. Желаем капитану и дальше радовать наших болельщиков!" - гласит сообщение.
"Капитан и легенда нашей команды Александр Гацкан провел за "Ростов" 250-й матч. Уже 9 лет подряд Саша является символом желто-синих, а его игра никого не оставляет равнодушным. Желаем капитану и дальше радовать наших болельщиков!" - гласит сообщение.
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