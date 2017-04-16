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Александр Гацкан провел 250-й матч за "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан в матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА провёл 250-й матч за донской клуб.

"Капитан и легенда нашей команды Александр Гацкан провел за "Ростов" 250-й матч. Уже 9 лет подряд Саша является символом желто-синих, а его игра никого не оставляет равнодушным. Желаем капитану и дальше радовать наших болельщиков!" - гласит сообщение.
Теги: Гацкан Ростов
Сегодня, 16:23
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