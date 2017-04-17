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"Крылья Советов" не обсуждали возможность выкупа Сергея Ткачева с ЦСКА
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал, что самарский клуб пока не обсуждал с ЦСКА возможность выкупа полузащитника Сергея Ткачева.
"Он недавно присоединился к общей группе после полученной травмы. На данный момент Ткачев выступает за нас, но принадлежит все равно ЦСКА, пока мы с армейцами не обсуждали вопрос о возможном выкупе футболиста. Но могу отметить, что он переживает за результат команды и добросовестно выполняет свою работу", - цитирует Шашкова ТАСС.
"Он недавно присоединился к общей группе после полученной травмы. На данный момент Ткачев выступает за нас, но принадлежит все равно ЦСКА, пока мы с армейцами не обсуждали вопрос о возможном выкупе футболиста. Но могу отметить, что он переживает за результат команды и добросовестно выполняет свою работу", - цитирует Шашкова ТАСС.
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