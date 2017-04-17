Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Крылья Советов" не обсуждали возможность выкупа Сергея Ткачева с ЦСКА

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал, что самарский клуб пока не обсуждал с ЦСКА возможность выкупа полузащитника Сергея Ткачева.

"Он недавно присоединился к общей группе после полученной травмы. На данный момент Ткачев выступает за нас, но принадлежит все равно ЦСКА, пока мы с армейцами не обсуждали вопрос о возможном выкупе футболиста. Но могу отметить, что он переживает за результат команды и добросовестно выполняет свою работу", - цитирует Шашкова ТАСС.
Теги: Шашков Ткачев Крылья Советов ЦСКА
Сегодня, 19:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.