Матчи "Спартака" в этом сезоне посетили 500 тысяч зрителей

С начала сезона на матчах "Спартака" в чемпионата России побывали более 500 000 зрителей.Матч "Спартак" - "Зенит" вызвал наибольший зрительский интерес в 23-м туре чемпионата России: на трибунах "Открытие Арены" собрались 43 333 болельщика. Таким образом, встреча с участием красно-белых в пятнадцатый раз стала самой посещаемой в туре. Кроме того, именно после игры с "Зенитом" общее количество зрителей, присутствовавших на матчах спартаковцев в нынешнем сезоне, превысило полмиллиона. Красно-белые продолжают лидировать в рейтинге популярности РФПЛ. Всего с начала сезона игры с их участием вживую увидели 539 829 болельщиков. На двенадцати домашних матчах команды побывали 374 909 человек, а на одиннадцати гостевых — 164 920.Игры "Зенита", второго в рейтинге, с трибун стадионов посмотрели 403 906 человек. Третью строчку занимают армейцы, матчи которых посетили 355 196 зрителей. На четвертом месте "Краснодар" — 330 904 человека.