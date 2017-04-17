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Матчи "Спартака" в этом сезоне посетили 500 тысяч зрителей

С начала сезона на матчах "Спартака" в чемпионата России побывали более 500 000 зрителей.

Матч "Спартак" - "Зенит" вызвал наибольший зрительский интерес в 23-м туре чемпионата России: на трибунах "Открытие Арены" собрались 43 333 болельщика. Таким образом, встреча с участием красно-белых в пятнадцатый раз стала самой посещаемой в туре. Кроме того, именно после игры с "Зенитом" общее количество зрителей, присутствовавших на матчах спартаковцев в нынешнем сезоне, превысило полмиллиона. Красно-белые продолжают лидировать в рейтинге популярности РФПЛ. Всего с начала сезона игры с их участием вживую увидели 539 829 болельщиков. На двенадцати домашних матчах команды побывали 374 909 человек, а на одиннадцати гостевых — 164 920.

Игры "Зенита", второго в рейтинге, с трибун стадионов посмотрели 403 906 человек. Третью строчку занимают армейцы, матчи которых посетили 355 196 зрителей. На четвертом месте "Краснодар" — 330 904 человека.

ФК "Спартак"
Сегодня, 19:32
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№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ау, питерские, какой самый популярный клуб, да и Дзюба заявил что и все СМИ за КБ.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:02) #
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Lord_Vik,
374909 х 1500 = 562363500 (пятьсот шестьдесят два миллиона триста шестьдесят три тысячи пятьсот рублей)
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:49) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну а чего - не плохо.
Средняя стоимость билетика 1500 рублей.
Я хожу на C за 3000, но есть билетики на B и за 500 рублей.
На А и на VIP то еще дороже.
Но в среднем так. Математика говорит, что около 3\4 ярда Федун на билетиках поднял.
Вполне себе так.
Регистрация: 22.09.2007
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