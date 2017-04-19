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Илья Геркус: "Локомотив" гордится игроками, которые помогли пострадавшим в ДТП

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус испытывает чувство восхищения и гордости по отношению к футболистам клуба, которые оказали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии 18 апреля. Об этом Геркус заявил ТАСС.

"Клуб гордится такими отзывчивыми и мужественными ребятами, которые увидели тяжелую ситуацию и не смогли пройти мимо. Их это характеризует как настоящих людей и профессионалов. Я могу только восхититься", - заявил Геркус.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 22:01
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