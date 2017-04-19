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Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год (4)
Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год (4)
17:19
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Илья Геркус: "Локомотив" гордится игроками, которые помогли пострадавшим в ДТП
Президент московского "Локомотива" Илья Геркус испытывает чувство восхищения и гордости по отношению к футболистам клуба, которые оказали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии 18 апреля. Об этом Геркус заявил ТАСС.
"Клуб гордится такими отзывчивыми и мужественными ребятами, которые увидели тяжелую ситуацию и не смогли пройти мимо. Их это характеризует как настоящих людей и профессионалов. Я могу только восхититься", - заявил Геркус.
"Клуб гордится такими отзывчивыми и мужественными ребятами, которые увидели тяжелую ситуацию и не смогли пройти мимо. Их это характеризует как настоящих людей и профессионалов. Я могу только восхититься", - заявил Геркус.
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