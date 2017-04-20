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Анатолий Воробьев: письмо Блюменталя не приведет к каким-то последствиям

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал письмо американского сенатора Ричарда Блюменталя, который обратился с письмом в ФИФА с требованием отобрать у России чемпионат мира.

"Это очередное полено, брошенное в костер компании против проведения в России чемпионата мира. Но от этого костер станет более ярким. Господин Блюменталь не первый и не последний человек, желающий написать свое имя на каких-то спортивных скрижалях. Но его письмо не приведет к каким-то последствиям. Уже декларировалось – спорт вне политики. То, что Виталий Мутко не был избран в совет ФИФА, показывает, что организация не хочет вмешивать в дела государства. Думаю, и американцам не нужно лезть в эту сферу. Это письмо лишь очередной информационный повод вернуться к этой теме. Процесс необратим: только неустойчивая политическая ситуация в стране, какие-то внутренние конфликты, либо стихийное бедствие – два фактора, которые могут помешать стране провести чемпионат мира. Но все это из области фантастики. Такие товарищи, как господин Блюменталь очень непредсказуемы. Многие захотят попиариться на этой теме. В Сочи уже во время Олимпиады жаловались на все подряд. Такие люди будут использовать любой повод, чтобы скомпрометировать турнир, но я считаю, что мы должны быть озабочены только подготовкой собственных объектов. Не надо давать поводов для недоброжелателей", - цитирует Воробьева "Спорт день за днем".
Сегодня, 17:44
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