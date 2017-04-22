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20:30
Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом (2)
Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом (2)
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Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке... (12)
Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке... (12)
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Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (27)
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Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (29)
Чорлука порвал ахилл и не сыграет за «Локомотив» до конца сезона (фото)
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука пропустит остаток сезона. Футболист получил травму в ходе матча 24-го тура РФПЛ с «Амкаром» (3:3) и был заменён на 80-й минуте, уступив место на поле Тарасу Михалику.
«Я порвал ахилл», — передаёт слова Чорлуки «Чемпионат».
Исчточник: www.championat.com
Фото: www.rusfootball.info
«Я порвал ахилл», — передаёт слова Чорлуки «Чемпионат».
Исчточник: www.championat.com
Фото: www.rusfootball.info
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