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Чорлука порвал ахилл и не сыграет за «Локомотив» до конца сезона (фото)

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука пропустит остаток сезона. Футболист получил травму в ходе матча 24-го тура РФПЛ с «Амкаром» (3:3) и был заменён на 80-й минуте, уступив место на поле Тарасу Михалику.

«Я порвал ахилл», — передаёт слова Чорлуки «Чемпионат».



Исчточник: www.championat.com
Фото: www.rusfootball.info
Теги: Чорлука Локомотив
Сегодня, 20:25
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№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 20:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья, хороший игрок!
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 20:27) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жалко парня. Здоровья!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:27) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ждем в следующем году.
Здоровья, капитан.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
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