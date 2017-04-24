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Виталий Мутко: впереди решающие матчи, и нужно ответственно подходить к выбору арбитров

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что арбитру Алексею Еськову дали отдохнуть, чтобы избежать психологического давления; к выбору судей, обслуживающих матчи РФПЛ, нужно подходить ответственно.

"Впереди решающие матчи, и нужно ответственно подходить к выбору арбитров на последние туры. Причем, не только на игры команд, борющихся за чемпионство, но и тех, кто борется за выживание. Нужно, чтобы не было разговоров, что арбитры влияют на расстановку сил. Мы будем давать судьям возможность отдохнуть, как дали сейчас Еськову. Нельзя, чтобы было психологическое давление. Конечно, будем думать о внедрении технологий. Завтра у меня совещание с ФИФА - посмотрим, чем они будут оснащать нас в преддверии Кубка конфедераций. А если нет, то сами рассмотрим такую возможность. Сейчас системы видеофиксации гола, видеоповторы уже тестируются, работают. Ведь у экрана болельщики и специалисты смотрят все с нескольких камер, а судья на поле один, и у него доли секунды на принятие решения", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Карасев
Вчера, 23:42
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(0)
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:12) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ну да.еськова назначали ответственно.да и карасева осознанно поставили.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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