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Андрей Аршавин: Месси - самый техничный футболист из тех, против кого я играл

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал о своей жизни в Казахстане.

- В Алматы мне нравится, чувствую себя здесь комфортно. В этом городе меня очень хорошо приняли. Здесь большую часть года очень тепло, всегда можно поехать в горы. Конечно, очень нравится отношение людей ко мне, они поддерживают меня не только на стадионе, но и в обычной жизни.

- Вы пересекались на поле со многими звездами. Кто был самым техничным футболистом?

- Из тех, против кого играл, это Лионель Месси. Думаю, не нужно объяснять почему. Среди своих бывших партнеров выделю Сеска Фабрегаса. Во всех сложных ситуациях он находил правильное положение ноги, чтобы сделать передачу или укрыть мяч от соперника. Мог отдать пас на любую дистанцию - на пять метров или на 40. Мяч всегда приходил прямо в ноги, и тебе не нужно было думать, что с ним делать.

УЕФА
Теги: Аршавин Месси
Сегодня, 20:13
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