Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Благой Георгиев: я убирал ногу, а Жирков меня сразу бьет и падает

Полузащитник "Оренбурга" Благой Георгиев сказал, что пенальти в ворота его команды в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с "Зенитом" (0:1) был назначен ошибочно.

Арбитр встречи Михаил Вилков посчитал, что Георгиев нарушил правила на хавбеке петербургской команды Юрии Жиркове.

"Я думаю, что это вообще не пенальти. Я убирал ногу, а он меня сразу бьёт и падает. Конечно же, это не пенальти. Про судейство говорить не хочу. Просто арбитр так увидел и поставил. В нашу пользу бы такой пенальти он не поставил точно.

Самое главное, что мы очень хорошо играли. У нас было очень много моментов в матче с "Зенитом", — сказал Георгиев в эфире телеканала "Наш футбол".

"Чемпионат.сом"
Теги: Георгиев Жирков Зенит Оренбург
Вчера, 21:42
Напечатать
11
(6)
№11 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:53) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
медленно убирал...лошара


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 22:36) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Столько наивных, и все обиженные, да немощные...
Регистрация: 15.12.2013
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 22:31) #
  • -4
  •  (6)

Во, чувствую, про мировой заговор-то наплетут здесь, ежели чухи, а не кони, все-же попадут в группу ЛЧ. И Газпром пренепременно поставят во главе оного.
Регистрация: 12.11.2007
№8 Написал: Sidhe (Вчера, 22:17) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Black Fox
Ну конечно, Рафик невиноватый...

Не Рафик, чурбана зовут Мага. Магомед Жиркоев


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Вчера, 22:12) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Шмайхель
Свисток ждал более менее удобный момент ,чтобы поставить пенальти в ворота "Оренбурга" и дождался ..

Скорее наоборот, поставил пенку в начале матча, чтоб наверняка, вдруг больше подходящего момента не случится. Так и вышло, Зенит больше ничего и не смог. Тухлая победа, с душком.
Если бы каждому клубу воздавалось по делам, то таблица выглядела бы совсем иначе.
Регистрация: 29.10.2010
№6 Написал: Black Fox (Вчера, 22:05) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Ну конечно, Рафик невиноватый...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: 4 звезды (Вчера, 22:04) #
  • +7
  •  (11)
online

не о чем и говорить
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: 19gtym60 москва (Вчера, 21:59) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А что орлов то молчит?Или из фифа методички еще не прислали?
Регистрация: 13.11.2014
№3 Написал: Шмайхель (Вчера, 21:59) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Свисток ждал более менее удобный момент ,чтобы поставить пенальти в ворота "Оренбурга" и дождался ..


--------------------
Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: Sidhe (Вчера, 21:56) #
  • +8
  •  (12)

Да надо идти до руководства ФИФА - причем всем клубам, которым нарисовали свистки в матчах с Гнилыми. Авось смердящих вообще пожизненно от ЕК как минимум отстранят


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Eric Cantona Оренбург (Вчера, 21:45) #
  • +9
  •  (15)

да все норм Благо, чему быть того не миновать, не поставили бы на жиркове придумали бы еще на ком нибуть. система


--------------------
"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.