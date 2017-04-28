Благой Георгиев: я убирал ногу, а Жирков меня сразу бьет и падает

Полузащитник "Оренбурга" Благой Георгиев сказал, что пенальти в ворота его команды в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с "Зенитом" (0:1) был назначен ошибочно.Арбитр встречи Михаил Вилков посчитал, что Георгиев нарушил правила на хавбеке петербургской команды Юрии Жиркове."Я думаю, что это вообще не пенальти. Я убирал ногу, а он меня сразу бьёт и падает. Конечно же, это не пенальти. Про судейство говорить не хочу. Просто арбитр так увидел и поставил. В нашу пользу бы такой пенальти он не поставил точно.Самое главное, что мы очень хорошо играли. У нас было очень много моментов в матче с "Зенитом", — сказал Георгиев в эфире телеканала "Наш футбол".