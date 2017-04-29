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Александр Гришин: "Спартак" и ЦСКА на данный момент являются сильнейшими командами России
Старший тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин заявил, что ЦСКА и "Спартак" являются сильнейшими клубами России на данный момент.
"В таких дерби шансы всегда 50 на 50. Я точно знаю, что мы увидим очень хороший футбол при заполненных трибунах. Я как профессионал хочу посмотреть хороший атакующий, правильный футбол, а кто выиграет, пусть рассудит игра. Конечно, я буду болеть за армейцев, но шансы, повторюсь, 50 на 50. При этом глупо спорить, что "Спартак" и ЦСКА на данный момент являются сильнейшими командами России", - сказал Гришин "Р-Спорт".
"В таких дерби шансы всегда 50 на 50. Я точно знаю, что мы увидим очень хороший футбол при заполненных трибунах. Я как профессионал хочу посмотреть хороший атакующий, правильный футбол, а кто выиграет, пусть рассудит игра. Конечно, я буду болеть за армейцев, но шансы, повторюсь, 50 на 50. При этом глупо спорить, что "Спартак" и ЦСКА на данный момент являются сильнейшими командами России", - сказал Гришин "Р-Спорт".
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