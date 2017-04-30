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Мирча Луческу: я сохранил тёплые воспоминания о турецком чемпионате

Встретившийся с президентом "Галатасарая" главный тренер "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал своё возможное возвращение в Турцию.

"Мне удалось добиться успеха с двумя клубами, представлявшими Турцию. В целом я сохранил хорошие воспоминания от местного футбола. В Турции есть интересные футболисты, а наш менталитет чем-то похож. Балканские специалисты всегда добивались успеха в этой стране", - цитирует Луческу Fotomac.
Теги: Зенит Луческу
Сегодня, 13:25
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14
(1)
№14 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:14) #
  • +1
  •  (1)
online

В турции нет ни лимита, ни самого понятия лимит легионеров. Наберет нужных футболистов и выиграет очередной титул. Как например Эмери.
Регистрация: 17.04.2017
№13 Написал: урсукляк (Сегодня, 14:55) #
  • -1
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Цитата: Рованиеми
Так то в Турции. Там тепло (с)

Теперь там также омерзительно холодно, как в России
Регистрация: 23.04.2017
№12 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 14:49) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так то в Турции. Там тепло (с)


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:25) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Хочешь что бы о тебе сохранили теплые воспоминания?Уходи по собственному желанию.


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№10 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Попутного ветра! Привет Босфору!
Регистрация: 23.08.2016
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 14:20) #
  • -1
  •  (5)

70 какой тренер? иди на отдых не мозоль глаза...молодым надо место уступать...
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Езжай в Турцию.. rage
Регистрация: 14.12.2016
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:02) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
никуда Луческуверим не уедет......он так привык к булошным и парадным... smirk

малолетки питерские....вам не нравятся булошные и парадные?
Регистрация: 6.09.2013
№6 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:51) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А какие о хохляцком?


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:48) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
..Луческуверим....зенитарена.
..запахи сырых улиц не для тебя?...гурман однако.. smirk smirk

питер возьмёт "белого2 тренера...ОН и будет учить играть КоКо и Дзю..
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 13:44) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
МИРЧА ЛУЧЕСКУ: Я СОХРАНИЛ ТЁПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ТУРЕЦКОМ ЧЕМПИОНАТЕ...

Надеюсь к лету перебережся обратно туда...


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№3 Написал: Trucha (Сегодня, 13:36) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Кокорина прихвати ещё с собой smirk



Регистрация: 4.08.2016
№2 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 13:36) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цыган, ты это брось ... У тебе действующий контракт с бомжеклубом, ещё не всё задуманное удалось воплотить в жизнь...
Регистрация: 14.03.2009
№1 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 13:27) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Вот и поезжай
Регистрация: 30.04.2009
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