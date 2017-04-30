Мирча Луческу: я сохранил тёплые воспоминания о турецком чемпионате

Встретившийся с президентом "Галатасарая" главный тренер "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал своё возможное возвращение в Турцию.



"Мне удалось добиться успеха с двумя клубами, представлявшими Турцию. В целом я сохранил хорошие воспоминания от местного футбола. В Турции есть интересные футболисты, а наш менталитет чем-то похож. Балканские специалисты всегда добивались успеха в этой стране", - цитирует Луческу Fotomac.