Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 25 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
10:32
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Роман Орещук: ЦСКА, скорее всего, должен победить в дерби
Бывший нападающий московского ЦСКА Роман Орещук поделился своими ожиданиями от дерби ЦСКА - "Спартак".
"Мне кажется, ЦСКА, скорее всего, должен победить в дерби. На данный момент "армейцы" выглядят хорошо, матч против "Локомотива" стал очень обнадёживающим для них. При Ганчаренко команда заиграла интереснее, стала строже действовать в обороне и креативнее впереди. "Золотая" интрига умерла немножко раньше. Даже если дерби выиграет ЦСКА, "Спартаку" тяжело будет потом растерять своё 4-очковое преимущество. Из 4-х оставшихся матчей 3 "Спартак" по-любому выиграет. Но хоть я болельщик ЦСКА и раньше играл за эту команду, мне очень приятно, что наконец-таки и "Спартак" ожил. В последние годы у нас выигрывают Премьер-лигу либо "Зенит", либо ЦСКА, и в России заждались нового чемпиона. Если первое место займёт "Спартак", это будет очень хорошо для лиги, и следующий чемпионат станет ещё интереснее", - цитирует Орещука "Евро-футбол".
"Мне кажется, ЦСКА, скорее всего, должен победить в дерби. На данный момент "армейцы" выглядят хорошо, матч против "Локомотива" стал очень обнадёживающим для них. При Ганчаренко команда заиграла интереснее, стала строже действовать в обороне и креативнее впереди. "Золотая" интрига умерла немножко раньше. Даже если дерби выиграет ЦСКА, "Спартаку" тяжело будет потом растерять своё 4-очковое преимущество. Из 4-х оставшихся матчей 3 "Спартак" по-любому выиграет. Но хоть я болельщик ЦСКА и раньше играл за эту команду, мне очень приятно, что наконец-таки и "Спартак" ожил. В последние годы у нас выигрывают Премьер-лигу либо "Зенит", либо ЦСКА, и в России заждались нового чемпиона. Если первое место займёт "Спартак", это будет очень хорошо для лиги, и следующий чемпионат станет ещё интереснее", - цитирует Орещука "Евро-футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.