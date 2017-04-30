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Роман Орещук: ЦСКА, скорее всего, должен победить в дерби

Бывший нападающий московского ЦСКА Роман Орещук поделился своими ожиданиями от дерби ЦСКА - "Спартак".

"Мне кажется, ЦСКА, скорее всего, должен победить в дерби. На данный момент "армейцы" выглядят хорошо, матч против "Локомотива" стал очень обнадёживающим для них. При Ганчаренко команда заиграла интереснее, стала строже действовать в обороне и креативнее впереди. "Золотая" интрига умерла немножко раньше. Даже если дерби выиграет ЦСКА, "Спартаку" тяжело будет потом растерять своё 4-очковое преимущество. Из 4-х оставшихся матчей 3 "Спартак" по-любому выиграет. Но хоть я болельщик ЦСКА и раньше играл за эту команду, мне очень приятно, что наконец-таки и "Спартак" ожил. В последние годы у нас выигрывают Премьер-лигу либо "Зенит", либо ЦСКА, и в России заждались нового чемпиона. Если первое место займёт "Спартак", это будет очень хорошо для лиги, и следующий чемпионат станет ещё интереснее", - цитирует Орещука "Евро-футбол".
Теги: Орещук Спартак ЦСКА
Сегодня, 13:32
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:46) #
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А кто такой Орещук , маленький мальчик в футболе не добился ни чего ...за то может что то говорить о футболе...таких вообще лучше только смотреть а не слушать.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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