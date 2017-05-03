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Драка в финале Кубка России не будет рассмотрена на ближайшем заседании КДК
Драка в финале Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" (0:2) не будет рассмотрена на ближайшем заседании КДК РФС. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц
"Не думаю, что данный инцидент надо рассматривать на ближайшем заседании КДК. Сперва мы должны получить рапорт от инспектора и комиссара и протокол матча. Кубок завершился только сегодня, потому данный инцидент рассмотрим на следующей неделе. На ближайшем заседании смысла нет. Получим видеоматериалы, все необходимые документы и в спокойном режиме рассмотрим", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
"Не думаю, что данный инцидент надо рассматривать на ближайшем заседании КДК. Сперва мы должны получить рапорт от инспектора и комиссара и протокол матча. Кубок завершился только сегодня, потому данный инцидент рассмотрим на следующей неделе. На ближайшем заседании смысла нет. Получим видеоматериалы, все необходимые документы и в спокойном режиме рассмотрим", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
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