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Фанат "Локомотива": драка между болельщиками выглядела забавно
Один из болельщиков "Локомотива" по имени Евгений рассказал о подробностях драки на фанатском секторе столичной команды, которая произошла после финального свистка матча за национальный кубок с "Уралом" (2:0).
"Всё началось после забитого гола "Локомотива", когда несколько болельщиков выбежали на поле. Это не выглядело, агрессивно, страшно, скорее забавно. Потом подошёл ОМОН к сектору. На церемонии награждения "Локомотива" золотыми медалями завязалась драка. Непонятно, из-за чего. Там принимали участие человек 20-30. Полиция не вмешивалась, и надо сказать, что это было абсолютно правильное решение. Если бы полиция пошла на сектор, всё могло закончиться совсем печально", - цитирует фаната "Спорт FM".
"Всё началось после забитого гола "Локомотива", когда несколько болельщиков выбежали на поле. Это не выглядело, агрессивно, страшно, скорее забавно. Потом подошёл ОМОН к сектору. На церемонии награждения "Локомотива" золотыми медалями завязалась драка. Непонятно, из-за чего. Там принимали участие человек 20-30. Полиция не вмешивалась, и надо сказать, что это было абсолютно правильное решение. Если бы полиция пошла на сектор, всё могло закончиться совсем печально", - цитирует фаната "Спорт FM".
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