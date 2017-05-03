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Ари: я хотел разнять игроков, но сделал это в жесткой форме
Нападающий "Локомотива" Ари отказался комментировать слова форварда "Урала" Романа Павлюченко в свой адрес.
"В курсе ли я, что сказал Роман Павлюченко? Знаю об этом, но комментировать никак не хочу. Лучше скажу о хорошем. Я очень счастлив, что завоевал свой первый титул в России с "Локомотивом". Хочу поблагодарить всех игроков команды, весь тренерский штаб и руководство. Поздравляю и тех, кто трудится в клубе и команде изо дня в день – администраторов, физиотерапевтов, массажистов, поваров базы, переводчиков… Наша команда очень сплоченная. Спасибо тем, кто в меня поверил, – тренеру, президенту, директорам клуба. В России я дважды выигрывал серебряные медали, а сейчас чувствую себя чемпионом и счастье переполняет меня. И это чувство я хотел бы разделить с нашими болельщиками!
Драка? Признаю: я хотел разнять игроков, но сделал это в жесткой форме. При этом всю заваруху начал футболист команды соперника. Посмотрите видео как следует, там это заметно – если бы игрок "Урала" сдержался, остановился, ничего бы не произошло. Я просто вскипел, когда увидел, что соперник бьет кулаком по лицу Фарфана. При этом досталось по физиономии и Фернандешу. Не могу смириться с тем, что два моих друга получают такие удары. Не могу остаться безучастным! На видео хорошо видно – игрок "Урала" бьет по лицу Фернандеша, потом Фарфана. Но хочу отметить, что все это произошло потому, что все мы были на эмоциях. Страсти просто зашкаливали", - цитирует Ари "Спорт-Экспресс".
"В курсе ли я, что сказал Роман Павлюченко? Знаю об этом, но комментировать никак не хочу. Лучше скажу о хорошем. Я очень счастлив, что завоевал свой первый титул в России с "Локомотивом". Хочу поблагодарить всех игроков команды, весь тренерский штаб и руководство. Поздравляю и тех, кто трудится в клубе и команде изо дня в день – администраторов, физиотерапевтов, массажистов, поваров базы, переводчиков… Наша команда очень сплоченная. Спасибо тем, кто в меня поверил, – тренеру, президенту, директорам клуба. В России я дважды выигрывал серебряные медали, а сейчас чувствую себя чемпионом и счастье переполняет меня. И это чувство я хотел бы разделить с нашими болельщиками!
Драка? Признаю: я хотел разнять игроков, но сделал это в жесткой форме. При этом всю заваруху начал футболист команды соперника. Посмотрите видео как следует, там это заметно – если бы игрок "Урала" сдержался, остановился, ничего бы не произошло. Я просто вскипел, когда увидел, что соперник бьет кулаком по лицу Фарфана. При этом досталось по физиономии и Фернандешу. Не могу смириться с тем, что два моих друга получают такие удары. Не могу остаться безучастным! На видео хорошо видно – игрок "Урала" бьет по лицу Фернандеша, потом Фарфана. Но хочу отметить, что все это произошло потому, что все мы были на эмоциях. Страсти просто зашкаливали", - цитирует Ари "Спорт-Экспресс".
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