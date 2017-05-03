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Ари: я хотел разнять игроков, но сделал это в жесткой форме

Нападающий "Локомотива" Ари отказался комментировать слова форварда "Урала" Романа Павлюченко в свой адрес.

"В курсе ли я, что сказал Роман Павлюченко? Знаю об этом, но комментировать никак не хочу. Лучше скажу о хорошем. Я очень счастлив, что завоевал свой первый титул в России с "Локомотивом". Хочу поблагодарить всех игроков команды, весь тренерский штаб и руководство. Поздравляю и тех, кто трудится в клубе и команде изо дня в день – администраторов, физиотерапевтов, массажистов, поваров базы, переводчиков… Наша команда очень сплоченная. Спасибо тем, кто в меня поверил, – тренеру, президенту, директорам клуба. В России я дважды выигрывал серебряные медали, а сейчас чувствую себя чемпионом и счастье переполняет меня. И это чувство я хотел бы разделить с нашими болельщиками!

Драка? Признаю: я хотел разнять игроков, но сделал это в жесткой форме. При этом всю заваруху начал футболист команды соперника. Посмотрите видео как следует, там это заметно – если бы игрок "Урала" сдержался, остановился, ничего бы не произошло. Я просто вскипел, когда увидел, что соперник бьет кулаком по лицу Фарфана. При этом досталось по физиономии и Фернандешу. Не могу смириться с тем, что два моих друга получают такие удары. Не могу остаться безучастным! На видео хорошо видно – игрок "Урала" бьет по лицу Фернандеша, потом Фарфана. Но хочу отметить, что все это произошло потому, что все мы были на эмоциях. Страсти просто зашкаливали", - цитирует Ари "Спорт-Экспресс".
Теги: Ари Павлюченко
Сегодня, 22:30
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6
(0)
№6 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:45) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ари и Павлюченко равно ...
Регистрация: 19.03.2017
№5 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:43) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ни ПИзДИ проститутка,как мастерски заднюю включил


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№4 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 22:42) #
  • 0
  •  (4)

Да тебе, брат, в ОМОН пора. Созрел.


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№3 Написал: СЭМ СПб (Сегодня, 22:38) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
При этом всю заваруху начал футболист команды соперника.


Урал- вообще беспредельщики! На сходняк их! smile
Регистрация: 17.11.2007
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 22:36) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Ари:Я хотел спросить как пройти в библиотеку,но сделал это в жесткой форме.даже читать расхотелось. smile
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что б я так разнимал всех своих врагов blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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