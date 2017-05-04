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Вопрос переименования "Терека" будет рассмотрен в ближайшее время
Возможность переименования "Терека" будет рассмотрена в ближайшее время на собрании руководства клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
На вопрос, принято ли решение о переименовании "Терека", Айдамиров ответил: "В ближайшее время узнаете. Будет совет директоров клуба. Обращение болельщиков у нас есть".
В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды в "Ахмат". Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров тогда отметил, что решение остается за советом директоров "Терека"
На вопрос, принято ли решение о переименовании "Терека", Айдамиров ответил: "В ближайшее время узнаете. Будет совет директоров клуба. Обращение болельщиков у нас есть".
В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды в "Ахмат". Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров тогда отметил, что решение остается за советом директоров "Терека"
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