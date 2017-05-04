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Владимир Стогниенко: дисквалифицировать нужно всех участников потасовки, а не только Ари

Телекомментатор Владимир Стогниенко прокомментировал драку в финале Кубка России между игроками.

"Касаемо драки в финале Кубка России, я считаю, что дисквалифицировать нужно всех участников потасовки, а не только Ари. Но в самой этой ситуации нет ничего ужасного. Просто нервы не выдержали и эмоции у игроков бабахнули. Конечно, должны последовать какие-то дисквалификации игроков. Мне кажется, лично Ари должен получить максимально долгое наказание согласно регламенту", - цитирует Стогиненко "Спорт FM".
Теги: Стогниенко Ари Локомотив Урал
Сегодня, 22:05
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ари и Фидлера нужно дисквалифицировать + клубы должны их в образовательных целях оштрафовать и забыть уже. Надоело что все обсасывают эту тему.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
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