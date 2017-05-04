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Владимир Стогниенко: дисквалифицировать нужно всех участников потасовки, а не только Ари
Телекомментатор Владимир Стогниенко прокомментировал драку в финале Кубка России между игроками.
"Касаемо драки в финале Кубка России, я считаю, что дисквалифицировать нужно всех участников потасовки, а не только Ари. Но в самой этой ситуации нет ничего ужасного. Просто нервы не выдержали и эмоции у игроков бабахнули. Конечно, должны последовать какие-то дисквалификации игроков. Мне кажется, лично Ари должен получить максимально долгое наказание согласно регламенту", - цитирует Стогиненко "Спорт FM".
"Касаемо драки в финале Кубка России, я считаю, что дисквалифицировать нужно всех участников потасовки, а не только Ари. Но в самой этой ситуации нет ничего ужасного. Просто нервы не выдержали и эмоции у игроков бабахнули. Конечно, должны последовать какие-то дисквалификации игроков. Мне кажется, лично Ари должен получить максимально долгое наказание согласно регламенту", - цитирует Стогиненко "Спорт FM".
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