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Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове? (61)
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"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу с "Уралом"
"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу 27-го тура чемпионата России с "Уралом", сообщает официальный сайт клуба.
В тренировках принимают участие все игроки, за исключением Ивана Таранова, Али Гаджибекова и Артема Громова, восстанавливающихся от повреждений. В общую группу вернулся защитник Шелдон Бато, пропустивший игру с "Оренбургом" из-за травмы. Самарская команда будет готовиться к поединку на своей базе вплоть до воскресенья, когда отправится в Екатеринбург.
В тренировках принимают участие все игроки, за исключением Ивана Таранова, Али Гаджибекова и Артема Громова, восстанавливающихся от повреждений. В общую группу вернулся защитник Шелдон Бато, пропустивший игру с "Оренбургом" из-за травмы. Самарская команда будет готовиться к поединку на своей базе вплоть до воскресенья, когда отправится в Екатеринбург.
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