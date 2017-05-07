Антон Митрюшкин: сделаю все, чтобы попасть в состав сборной России на ЧМ-2018

Вратарь швейцарского "Сьона" Антон Митрюшкин заявил, что хочет попасть в сборную России на домашний чемпионат мира.



"Я надеюсь быть на чемпионате мира в качестве игрока. Я сделаю всё, чтобы попасть в состав сборной России на домашний чемпионат мира. Я знаю, что главный тренер Станислав Черчесов наблюдает за мной. В сборной России высочайшая конкуренция на вратарской позиции, но я постараюсь сделать всё, чтобы тренер обратил внимание и на меня", - цитирует Митрюшкин blick.