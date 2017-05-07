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14:34
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
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14:03
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
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11:04
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
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Антон Митрюшкин: сделаю все, чтобы попасть в состав сборной России на ЧМ-2018
Вратарь швейцарского "Сьона" Антон Митрюшкин заявил, что хочет попасть в сборную России на домашний чемпионат мира.
"Я надеюсь быть на чемпионате мира в качестве игрока. Я сделаю всё, чтобы попасть в состав сборной России на домашний чемпионат мира. Я знаю, что главный тренер Станислав Черчесов наблюдает за мной. В сборной России высочайшая конкуренция на вратарской позиции, но я постараюсь сделать всё, чтобы тренер обратил внимание и на меня", - цитирует Митрюшкин blick.
"Я надеюсь быть на чемпионате мира в качестве игрока. Я сделаю всё, чтобы попасть в состав сборной России на домашний чемпионат мира. Я знаю, что главный тренер Станислав Черчесов наблюдает за мной. В сборной России высочайшая конкуренция на вратарской позиции, но я постараюсь сделать всё, чтобы тренер обратил внимание и на меня", - цитирует Митрюшкин blick.
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