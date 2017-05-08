Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Джано Ананидзе посвятил чемпионство "Спартака" своему отцу

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе посвятил завоеванный чемпионский титул своему отцу Амирану Ананидзе, который скончался в ноябре 2012 года.

"Папа, посвящаю тебе эту победу. Ты всегда в моем сердце", – написал на своей странице в Instagram Ананидзе.
Теги: Ананидзе Спартак
Сегодня, 21:33
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.