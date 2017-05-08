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Массимо Каррера: моя семья – моя крепость

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил радость, что его жена Пинни вернулась в Москву к субботней игре 27-го тура премьер-лиги против "Томи" (1:0).

"Моя семья – моя крепость. Я рад, что Пинни вернулась в Москву как раз к матчу с Томском и успела застать всё происходящее. Дочери, возможно, прилетят к встрече с "Тереком". Мне хочется разделить нашу победу со всей семьей",- цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 22:10
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№3 Написал: скальп (Сегодня, 22:36) #
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online

Массимо,ты и твоя семья это часть Спартака,спасибо за чемпионский сезон!
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Спасибо тебе, Тренер!


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да хранит Господь твою семью, Массимо!
Регистрация: 14.04.2008
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