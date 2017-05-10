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Дмитрий Лоськов: понимаю, что выйду на поле лишь на несколько минут

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов понимает, что выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом" лишь на несколько минут.

– Я здравомыслящий человек и понимаю, что мой возможный выход на поле – действо на несколько минут. Скорее, это дань уважения. Не только ко мне, но и с моей стороны. Мне тоже хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков – за поддержку.

– Вы присоединялись к тренировкам с командой и проводили индивидуальные занятия с тренером по физподготовке Сергеем Алексеевым. Каковы ощущения, прибавили?

– Форма стала лучше. Если требуется дополнить двусторонку – присоединяюсь. Закрывают на базе – иду в "тренажерку". И Олег Пашинин, кстати, всегда занимается. Свободного времени стало значительно меньше. Раньше три раза в неделю играл в хоккей, а теперь не более двух.

ФК "Локомотив"
Теги: Лоськов Локомотив
Сегодня, 19:22
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№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:15) #
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Тихонов вышел на прощальный тайм и лучшим на поле был.
Регистрация: 22.09.2009
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