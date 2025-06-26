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Агент Москвичева рассказал, когда ожидается возвращение вратаря после тяжелой травмы

Агент голкипера Богдана Москвичева Василий Голяна поделился информацией о восстановлении игрока после полученного повреждения.
Фото: ФК "Оренбург"
- Реабилитация проходит планово, операция была сделана на хорошем уровне, сейчас игрок восстанавливается в расположении "Зенита". Тяжело назвать сроки возвращения на поле, после подобных травм этот период всегда примерно одинаковый. Думаю, это может случиться уже глубокой осенью. Скорее всего, возвращение к официальным играм мы ожидаем после нового года.

Напомним, у вратаря Богдана Москвичева был диагностирован разрыв крестообразных связок. Игрок перенес операцию и проходит курс восстановления.

В минувшем сезоне 21-летний голкипер защищал ворота "Оренбурга". 4 июня клуб объявил о завершении аренды игрока, права на которого принадлежат "Зениту" из Санкт-Петербурга. В составе оренбургской команды Москвичев провел 22 матча в РПЛ и Кубке России, в которых пропустил 43 мяча и дважды отыграл на ноль. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2029 года.

Источник: "СЭ"

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