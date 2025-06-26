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Нападающий "Зенита" Кассьерра может пропустить товарищеский матч с "Црвеной Звездой"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о самочувствии форварда Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"
"Он немного приболел, но уже участвует в тренировочном процессе. Посмотрим, получится ли у него сыграть в следующем матче", - цитирует Семака "Матч ТВ".

Товарищеская встреча между "Зенитом" и сербской "Црвеной Звездой" состоится в это воскресенье, 29 июня. Матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, вчера, 25 июня, состоялся контрольный поединок сине-бело-голубых со своей второй командой (4:2). Нападающий Матео Кассьерра не принимал участия в игре.

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