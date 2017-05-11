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Роман Шишкин: травму залечил, если бог даст, выйду на поле до конца сезона
Полузащитник Роман Шишкин, выступающий за "Краснодар" на правах аренды из "Локомотива", рассказал о восстановлении от травмы, полученной в апреле в матче 25-го тура РФПЛ с "Амкаром" (2:0).
"Чувствую себя нормально. Уже дней пять тренируюсь индивидуально, бегаю, участвую в квадратах. Единственное, не принимаю участия в игровых упражнениях. Думаю, сейчас после "Урала" команда приедет, и я продолжу тренироваться в общей группе. Если бог даст, выйду до конца сезона.
Травму залечил, а получится сыграть или нет — уже вопрос второстепенный. Всё могло быть намного серьёзнее. Было большое рассечение, поэтому сразу после игры увезли в больницу, наложили пять швов… Их недавно сняли, но я всё равно тренировался каждый день в зале и выполнял те упражнения, которые позволяли мне это делать", - цитирует Шишкина "Чемпионат.сом".
"Чувствую себя нормально. Уже дней пять тренируюсь индивидуально, бегаю, участвую в квадратах. Единственное, не принимаю участия в игровых упражнениях. Думаю, сейчас после "Урала" команда приедет, и я продолжу тренироваться в общей группе. Если бог даст, выйду до конца сезона.
Травму залечил, а получится сыграть или нет — уже вопрос второстепенный. Всё могло быть намного серьёзнее. Было большое рассечение, поэтому сразу после игры увезли в больницу, наложили пять швов… Их недавно сняли, но я всё равно тренировался каждый день в зале и выполнял те упражнения, которые позволяли мне это делать", - цитирует Шишкина "Чемпионат.сом".
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