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Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал чемпинство московской команды.

– Это действительно облегчение. Я стал акционером клуба в 2003-м, в следующем году выкупил контрольный пакет акций. На протяжении этого времени не раз казалось: вот он, титул, совсем рядом. В 2006-м и 2009-м мы находились совсем близко от него – и только ряд субъективных причин не позволили зацепить чемпионство.

А дальше настала очень тяжелая полоса, связанная с тем, что начался один финансовый кризис, за ним – другой, последовали большие траты на строительство стадиона, вброс огромных средств со стороны людей, которых уже нет в футболе – рынок постоянно вздергивался. Все это вкупе не давало достичь результата. Плюс разного рода неспортивные моменты, как, например, та самая история с Веллитоном и Акинфеевым.

Все это, конечно, давило. Болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Помню, как мучился несколько лет, что не можем обыграть ЦСКА – и после победного гола Баженова тоже испытывал облегчение.

Где-то внутри понимал, что должны стать чемпионами – хотя бы потому, что "Спартак" усиливался, а соперники нет. Но все равно имелось множество привходящих моментов. Постоянный стресс привел к тому, что стало очень трудно. И когда все-таки взяли золото, настало большое облегчение. Даже не радость. Чувство такое: "Наконец-то это произошло".

– Хотя бы раз возникала мысль бросить все и забыть?

– Знаете, мысли могут быть всякие. Но я бы ничего не бросил, не добившись победы. Считаю себя мужчиной, и я не первый год в бизнесе, так что, зная свой характер, буду карабкаться до конца.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 20:46
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(2)
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Исповедь заблудшего странника.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:57) #
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online

Из того же интервью "Спорт-Экспрессу":
– Назвать это чемпионство "Спартака" незаслуженным не поворачивается язык…
– Поворачивается.
– У кого?
– У Червиченко.


Ростовскому бандюку, видать, заранее сказали, что хрен тебе а НЕ КОПИЯ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ!
И на торжественный банкет тебя не пригласим!laughing
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 20:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Арнольдыч,главное не останавливаться и выделять деньги на качественное усиление,Каррера знает кто поможет Спартаку,главное ему не мешать!
Регистрация: 20.04.2017
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