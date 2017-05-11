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Леонид Федун: скорее всего, к кандидатуре Бердыева не вернусь

Владелец "Спартак" Леонид Федун не стал раскрывать подробностей переговоров с Курбаном Бердыевым.

"Это остается между нами. Он не комментирует, я тоже не стану. Давайте немного приоткрою закулисье – как возникла кандидатура Карреры, потому что иногда слышится "случайность", "чертик из табакерки" и так далее… Несколько лет назад я вел достаточно плотные переговоры с Антонио Конте – и он был готов возглавить "Спартак". В том числе, обсуждали штаб и фамилия "Каррера" звучала. Когда стало понятно, что тренерская команда Аленичева не справляется, приняли решение начать ее усиливать. Так появились Пилипчук и тот же Каррера в качестве специалиста по обороне. Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира. В общем, это изначально был один из вариантов. Могу ли в будущем вернуться к кандидатуре Бердыева? Никогда не говори "никогда". Но, скорее всего, не вернусь", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Теги: Федун Бердыев Спартак
Сегодня, 21:20
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18
(6)
№18 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ffora
oksva,
для особо тупых свиней - это будет ваш день - день московских свиней

Мнения тупорылых и их календарь не интересен никому , кроме их мухосранских собутыльников .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№17 Написал: ffora russia (Сегодня, 23:37) #
  • 0
  •  (4)
online

oksva,
для особо тупых свиней - это будет ваш день - день московских свиней
К стати у России символ медведь- причем здесь свиньи
Регистрация: 24.05.2016
№16 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:13) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ffora
oksva,
в честь величайшей победы могучего и непревзойденного Спартака установить навечно 7 мая Днем СВИНЬИ


У тебя 7-го день рождения был ? Чего молчал ? Мои поздравления - СВИНТУС !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№15 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 23:12) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Балабол!Если бы Бердыев согласился,то Каррера главным не стал,так что как обычно у Федуна случайно и хаотично,но в этот раз все сошлось...
Регистрация: 24.10.2007
№14 Написал: ffora russia (Сегодня, 22:59) #
  • -4
  •  (8)
online

oksva,
в честь величайшей победы могучего и непревзойденного Спартака установить навечно 7 мая Днем СВИНЬИ
Регистрация: 24.05.2016
№13 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:36) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rostov61
а мы в Ростове вас стабильно чпокаем )) раздухарился как , пожалели вас ,вот и стали чемпионами , ну это только на один год ))


Вот у вас Газпром реквизирует Бердыева в добровольно-принудительном порядке через пару недель-месяц и вы чпокнитесь в пердив в первом круге снятием с чемпионата из-за потери спонсоров/финансирования и тотальным разбродом игроков, которых в Ростове уже кидали. Даже не как Томь с доигрыванием молодёжью. :) Потому что всё держится у вас исключительно на Бердыеве.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№12 Написал: Hitman (Сегодня, 22:30) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rostov61
а мы в Ростове вас стабильно чпокаем )) раздухарился как , пожалели вас ,вот и стали чемпионами , ну это только на один год ))

ваш колхоз за все свое никчемное существование не разу не становился,НЕ РАЗУ,это вы тут после серебренных медалек раздухарились,которых у Спартака десятками,так что не отсвечивай тут,а Бердыев уйдет будете вообще за выживание биться с Тулой,а там у вас шансов мало как мы видели недавно joy

Цитата: oksva
Не отбирай у лихого рубаки - парня единственную радость . Он три пары ножниц затупил , вырезая отчёты из газет о том матче . В альбом наклеил , прошнуровал , теперь , как выпьет , достаёт его из сундучка ( ключик от которого на шее носит и в бане не снимает ) , протирает вехоточкой и зовёт семью на чтение .

какая там семья?гуляй рука,балдей петух,он на эти газетные вырезки и наяривает...
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 22:22) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Hitman
Цитата: rostov61
да невозможно смотреть , то-то вы и стали покидать стадион на 75-ой минуте ,когда 3:0 было ))

и как это повлияно на итог чемпионата?в прошлом году оба гола из вне игры забиты и в этом году не без нарушения правил,в Москве стабильно чпокаем ваш автобус,таблица слева,никакие автобусы не смогли остановить победную поступь Великого клуба,10ти кратного Чемпиона России,а сколько там у Ростова чемпионств?Так что помалкивый и смотри свой шестиместный автобус молча

а мы в Ростове вас стабильно чпокаем )) раздухарился как , пожалели вас ,вот и стали чемпионами , ну это только на один год ))
Регистрация: 29.09.2011
№10 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:19) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Hitman
Цитата: rostov61
да невозможно смотреть , то-то вы и стали покидать стадион на 75-ой минуте ,когда 3:0 было ))

и как это повлияно на итог чемпионата?в прошлом году оба гола из вне игры забиты и в этом году не без нарушения правил,в Москве стабильно чпокаем ваш автобус,таблица слева,никакие автобусы не смогли остановить победную поступь Великого клуба,10ти кратного Чемпиона России,а сколько там у Ростова чемпионств?Так что помалкивый и смотри свой шестиместный автобус молча

100% сектант
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:18) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Цитата: rostov61
да невозможно смотреть , то-то вы и стали покидать стадион на 75-ой минуте ,когда 3:0 было ))

и как это повлияно на итог чемпионата?в прошлом году оба гола из вне игры забиты и в этом году не без нарушения правил,в Москве стабильно чпокаем ваш автобус,таблица слева,никакие автобусы не смогли остановить победную поступь Великого клуба,10ти кратного Чемпиона России,а сколько там у Ростова чемпионств?Так что помалкивый и смотри свой шестиместный автобус молча


Не отбирай у лихого рубаки - парня единственную радость . Он три пары ножниц затупил , вырезая отчёты из газет о том матче . В альбом наклеил , прошнуровал , теперь , как выпьет , достаёт его из сундучка ( ключик от которого на шее носит и в бане не снимает ) , протирает вехоточкой и зовёт семью на чтение .
- мля , опять ! Семья прячется , кто пошустрей - сигает в окно , кот запрыгивает на шкаф и шипит . Поправив пенсне , прокашлявшись , заунывным голосом , как пономарь , потомок казаков начинает чтение вслух , в одиночестве...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№8 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing

Мнение спартаковца, это такое мнение, когда можешь потерять голову от успеха, даже при её полном отсутствии.


Не, ну монопольный газ ещё лет 20-30 рулить будет, если западные "партнёры" Газпрома не смогут кинуть текущую власть на демократизацию с разделением страны на десяток стран. У вас тоже конкретно пузырьки в головёшки дали. При этом ещё за счёт федерального бюджета в наглую Зенит-Арену себе построили на миллиард евры.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 22:01) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rostov61
да невозможно смотреть , то-то вы и стали покидать стадион на 75-ой минуте ,когда 3:0 было ))

и как это повлияно на итог чемпионата?в прошлом году оба гола из вне игры забиты и в этом году не без нарушения правил,в Москве стабильно чпокаем ваш автобус,таблица слева,никакие автобусы не смогли остановить победную поступь Великого клуба,10ти кратного Чемпиона России,а сколько там у Ростова чемпионств?Так что помалкивый и смотри свой шестиместный автобус молча
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 21:54) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Hitman
Могу ли в будущем вернуться к кандидатуре Бердыева? Никогда не говори "никогда". Но, скорее всего, не вернусь", - цитирует Федуна

выкинь из головы эту затею,пусть шестиместный Ростов барахтается в середине таблицы,у нас тренер победитель,к тому же отличный психолог,а на автобус Ростова на трезвую вообще смотреть невозможно

да невозможно смотреть , то-то вы и стали покидать стадион на 75-ой минуте ,когда 3:0 было ))
Регистрация: 29.09.2011
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 21:51) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Мнение спартаковца, это такое мнение, когда можешь потерять голову от успеха, даже при её полном отсутствии.

мнение питерского неудачника еще более смешное,на фоне результатов зенита
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 21:50) #
  • +3
  •  (9)

И не надо приписывать Аленичеву, что он нашёл Карреру. Он ездил к нему на преговоры, сопровождая Родионова, как переводчик.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№3 Написал: Приговор (Сегодня, 21:46) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
прошло время "автобусов" - атлетико, ростов, лестер... халифы на час (год),то, что неинтересно - не выживет
Регистрация: 5.05.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:46) #
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
выкинь из головы эту затею,пусть шестиместный Ростов барахтается в середине таблицы,у нас тренер победитель,к тому же отличный психолог,а на автобус Ростова на трезвую вообще смотреть невозможно

Мнение спартаковца, это такое мнение, когда можешь потерять голову от успеха, даже при её полном отсутствии.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Могу ли в будущем вернуться к кандидатуре Бердыева? Никогда не говори "никогда". Но, скорее всего, не вернусь", - цитирует Федуна

выкинь из головы эту затею,пусть шестиместный Ростов барахтается в середине таблицы,у нас тренер победитель,к тому же отличный психолог,а на автобус Ростова на трезвую вообще смотреть невозможно
Регистрация: 20.04.2017
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