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Леонид Федун: скорее всего, к кандидатуре Бердыева не вернусь
Владелец "Спартак" Леонид Федун не стал раскрывать подробностей переговоров с Курбаном Бердыевым.
"Это остается между нами. Он не комментирует, я тоже не стану. Давайте немного приоткрою закулисье – как возникла кандидатура Карреры, потому что иногда слышится "случайность", "чертик из табакерки" и так далее… Несколько лет назад я вел достаточно плотные переговоры с Антонио Конте – и он был готов возглавить "Спартак". В том числе, обсуждали штаб и фамилия "Каррера" звучала. Когда стало понятно, что тренерская команда Аленичева не справляется, приняли решение начать ее усиливать. Так появились Пилипчук и тот же Каррера в качестве специалиста по обороне. Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира. В общем, это изначально был один из вариантов. Могу ли в будущем вернуться к кандидатуре Бердыева? Никогда не говори "никогда". Но, скорее всего, не вернусь", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
"Это остается между нами. Он не комментирует, я тоже не стану. Давайте немного приоткрою закулисье – как возникла кандидатура Карреры, потому что иногда слышится "случайность", "чертик из табакерки" и так далее… Несколько лет назад я вел достаточно плотные переговоры с Антонио Конте – и он был готов возглавить "Спартак". В том числе, обсуждали штаб и фамилия "Каррера" звучала. Когда стало понятно, что тренерская команда Аленичева не справляется, приняли решение начать ее усиливать. Так появились Пилипчук и тот же Каррера в качестве специалиста по обороне. Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира. В общем, это изначально был один из вариантов. Могу ли в будущем вернуться к кандидатуре Бердыева? Никогда не говори "никогда". Но, скорее всего, не вернусь", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
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