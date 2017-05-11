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Леонид Федун: "Спартак" будет заниматься изменениями под Лигу чемпионов

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов.

"Что чувствует человек, ставший чемпионом спустя столько лет? Вы когда-нибудь в горы ходили? Когда лезешь, ползёшь, скребёшься, срываешь ногти и наконец оказываешься на вершине, то кажется, что всё. Смотришь: а там гора ещё выше. Это Лига чемпионов впереди.

Ожидания от ЛЧ? Как правильно сказал Каррера: сыграть в ту силу, в которую мы можем. Конечно, будем заниматься изменениями под этот турнир", — цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 21:27
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(7)
№6 Написал: Barmaley (Сегодня, 23:06) #
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online

Все понятно. В следующем сезоне лимита на легов не будет. Никита Павлович проведет все необходимые изменения под лигу чемпионов со Спартаком.
Регистрация: 17.04.2017
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 23:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Продать Промеса и купить на эти деньги пару обезьян!
Я этого хохла знаю.

Это у бомжей бизнес такой - продать Хулка и на вырученные деньги купить всякий хлам, как то, Новосельцева, Кокорина,Моло,Мака, пенсионера Ивановича...., так что это ваш бизнес, нам до вашего менеджемента далеко.....
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Продать Промеса и купить на эти деньги пару обезьян!
Я этого хохла знаю.

Тебя даже бабушки из подъезда не знают laughing
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Тут главное не увлекаться заманчивыми предложениями.
Необходимо согласовывать кандидатуры приглашаемых игроков с главным тренером.
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: Critique (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (9)

Хорошая возможность оставить о себе добрую память. Участвовать (инвестировать) в создании команды, которая войдет в топ европейских футбольных команд. Сейчас или никогда.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:59) #
  • -14
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Продать Промеса и купить на эти деньги пару обезьян!
Я этого хохла знаю.
Регистрация: 5.04.2017
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