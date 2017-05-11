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Леонид Федун: "Спартак" будет заниматься изменениями под Лигу чемпионов
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов.
"Что чувствует человек, ставший чемпионом спустя столько лет? Вы когда-нибудь в горы ходили? Когда лезешь, ползёшь, скребёшься, срываешь ногти и наконец оказываешься на вершине, то кажется, что всё. Смотришь: а там гора ещё выше. Это Лига чемпионов впереди.
Ожидания от ЛЧ? Как правильно сказал Каррера: сыграть в ту силу, в которую мы можем. Конечно, будем заниматься изменениями под этот турнир", — цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
"Что чувствует человек, ставший чемпионом спустя столько лет? Вы когда-нибудь в горы ходили? Когда лезешь, ползёшь, скребёшься, срываешь ногти и наконец оказываешься на вершине, то кажется, что всё. Смотришь: а там гора ещё выше. Это Лига чемпионов впереди.
Ожидания от ЛЧ? Как правильно сказал Каррера: сыграть в ту силу, в которую мы можем. Конечно, будем заниматься изменениями под этот турнир", — цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
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