Хольгер Бадштубер покинет "Баварию"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что защитник команды Хольгер Бадштубер покинет команду в качестве свободного агента.



"С самого начала было известно, что Хольгер Бадштубер после окончания аренды в "Шальке" скорее всего отправится получать новый опыт за границей. "Бавария" Мюнхен желает Хольгеру Бадштуберу всего самого наилучшего и благодарит его за образцово проделанную работу на протяжении 15 лет, проведенных на Зэбенерштрассе", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.