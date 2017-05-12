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Хольгер Бадштубер покинет "Баварию"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что защитник команды Хольгер Бадштубер покинет команду в качестве свободного агента.

"С самого начала было известно, что Хольгер Бадштубер после окончания аренды в "Шальке" скорее всего отправится получать новый опыт за границей. "Бавария" Мюнхен желает Хольгеру Бадштуберу всего самого наилучшего и благодарит его за образцово проделанную работу на протяжении 15 лет, проведенных на Зэбенерштрассе", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Теги: Румменигге Боруссия Д
Сегодня, 17:50
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№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Очень жаль. Травма сгубила! (
Регистрация: 8.08.2016
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