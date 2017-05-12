Более 100 болельщиков "Спартака" приветствовали команду в Перми

Более 100 болельщиков московского "Спартака" приветствовали футболистов "красно-белых" в Перми.Футболисты и персонал столичной команды подъехали к отелю в центре Перми в пятницу в 18:15 по московскому времени. Болельщики в момент приезда автобуса стали тепло приветствовать игроков и скандировать: "Мы чемпионы!", а нападающий "красно-белых" Кунси Промес снял селфи-видео под чемпионский клич.