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Более 100 болельщиков "Спартака" приветствовали команду в Перми

Более 100 болельщиков московского "Спартака" приветствовали футболистов "красно-белых" в Перми.

Футболисты и персонал столичной команды подъехали к отелю в центре Перми в пятницу в 18:15 по московскому времени. Болельщики в момент приезда автобуса стали тепло приветствовать игроков и скандировать: "Мы чемпионы!", а нападающий "красно-белых" Кунси Промес снял селфи-видео под чемпионский клич.

"Р-Спорт"
Теги: Спартак
Сегодня, 20:07
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