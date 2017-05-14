Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Майка Лоськова передана в музей "Локомотива"

Стала известна судьба майки, в которой полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов провёл свой прощальный матч. По словам представителей клуба, она станет новым экспонатом клубного музея.

"После того, как Дмитрий Вячеславович покинул поле, его первым поприветствовал сын Григорий. Папа снял с себя майку с десятым номером и передал её сыну, в чём есть некий символизм. Мы заранее договорились, что майка отправится в клубный музей, так что спасибо Грише за новый экспонат", — рассказал руководитель департамента по связям с общественностью "Локомотива" Андрей Бодров.

"Чемпионат.сом"
Теги: Лоськов Локомотив
Вчера, 22:21
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
МАЙКА ЛОСЬКОВА

Кто такая Майка Лоськова? flushed


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.