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Василий Столыпин: на матч с "Оренбургом" в "Локомотиве" совпали два праздника

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал поражение от "Локомотива" (0:4) в матче 28-го тура РФПЛ.

"Результат неудовлетворительный. В игре сделали много ошибок, которые и привели к такому результату. Конечно, недоволен такой игрой.

Лоськов вышел всего на 13 минут, я даже не успел понять, что к чему. Было ясно, что матч в том числе и в честь Лоськова. Два праздника в "Локомотиве" совпали. "Оренбург" давно так провально не играл. В течение сезона такого не было, сейчас разбираемся, делаем выводы. Готовимся к двум оставшимся играм, к "Уфе".

Разбор полётов с командой после матча не устраивали. Сейчас это будет лишним, они всё это знают прекрасно. Пусть сами в себе переварят, немного отойдут. Времени очень мало, надо быстро восстанавливаться. Поэтому не стали ничего дополнительно накручивать. Игроки всё понимают, заряжены на борьбу. Но такие игры тоже бывают, поражение в неудачное время для нас. Не ожидали такого результата, по крайней мере думали, что не проиграем. Но будем бороться до конца, готовимся ко встрече с нашими географическими соседями, с "Уфой". Будем биться", - цитирует Столыпина "Чемпионат.сом".
Теги: Столыпин Оренбург Локомотив
Вчера, 23:31
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