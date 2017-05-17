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Николас Ломбертс попрощался с болельщиками "Зенита"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс провел последний матч в Санкт-Петербурге.

Бельгиец попрощался с болельщиками петербургского клуба. 32-летнему Ломбертсу вручили майку, сшитую из частей формы, которая была у "Зенита" за всего его время выступления, сообщает твиттер "Зенита".

Николас Ломбертс попрощался с болельщиками "Зенита"
Теги: Ломбертс Зенит
Вчера, 23:09
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4
(2)
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
cry я грущу


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Alter ego (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо Нико и до свидания!
Регистрация: 17.05.2017
№2 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 23:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо Нико!


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№1 Написал: Freak СПб (Вчера, 23:33) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо Нико за все года в Зените.
Никогда не хотелось упрекнуть его в недоотдаче или лени.
Жил и играл за Петербург, как за родной город.
Будем помнить.


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"Дороги в стране...
Как машины в стране...
Как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино.... Го..."
Регистрация: 18.02.2011
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