Николас Ломбертс попрощался с болельщиками "Зенита"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс провел последний матч в Санкт-Петербурге.Бельгиец попрощался с болельщиками петербургского клуба. 32-летнему Ломбертсу вручили майку, сшитую из частей формы, которая была у "Зенита" за всего его время выступления, сообщает твиттер "Зенита".