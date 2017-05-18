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Анатолий Воробьев: слова Луческу о Мутко? Тренеры - эмоциональные люди
Экс-генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал критические высказывания главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу относительно президента РФС Виталий Мутко.
"Я полагаю, что тренеры — это весьма эмоциональные люди. К тому же, журналисты задают им неудобные вопросы, тем самым повышая накал страстей. В этом смысле надо быть снисходительными к таким оценкам. На Луческу сказываются потеря очков, поле на стадионе "Санкт-Петербург", давление со стороны руководства. Действительно, если у такого специалисты накопился такой ряд замечаний, то надо к этому отнестись серьезно. Неслучайно, Луческу ссылается на Валерия Газзаева, который сказал, что удаления в матче с "Уралом" были заслуженны. И, конечно, не дело президента РФС давать какие-то оценки по горящим следам. Для этого есть судейский комитет. А у нас, к сожалению, высшее руководство занимается мелкими вопросами, в то время как надо сосредоточиться на стратегических делах. Это говорит о том, что в РФС говорящей головой является только президент. Из-за этого выстроена неправильно вся конфигурация управления футболом. Потому возникают такие ситуации", — цитирует Воробьёва "Спорт День за Днем".
"Я полагаю, что тренеры — это весьма эмоциональные люди. К тому же, журналисты задают им неудобные вопросы, тем самым повышая накал страстей. В этом смысле надо быть снисходительными к таким оценкам. На Луческу сказываются потеря очков, поле на стадионе "Санкт-Петербург", давление со стороны руководства. Действительно, если у такого специалисты накопился такой ряд замечаний, то надо к этому отнестись серьезно. Неслучайно, Луческу ссылается на Валерия Газзаева, который сказал, что удаления в матче с "Уралом" были заслуженны. И, конечно, не дело президента РФС давать какие-то оценки по горящим следам. Для этого есть судейский комитет. А у нас, к сожалению, высшее руководство занимается мелкими вопросами, в то время как надо сосредоточиться на стратегических делах. Это говорит о том, что в РФС говорящей головой является только президент. Из-за этого выстроена неправильно вся конфигурация управления футболом. Потому возникают такие ситуации", — цитирует Воробьёва "Спорт День за Днем".
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