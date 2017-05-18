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Дмитрий Балашов: "Арсенал" проводит ежедневные совещания с МВД по матчу со "Спартаком"

Представители тульского "Арсенала" и МВД проводят ежедневные совещания по поводу предстоящего матча с московским "Спартаком", который приедет в Тулу уже в качестве чемпиона России по футболу, сообщил генеральный директор "оружейников" Дмитрий Балашов.

"Красно-белые" 7 мая за три тура до окончания чемпионата России досрочно завоевали золотые медали, в десятый раз в истории став победителями турнира. Матч 30-го тура между "Арсеналом" и "Спартаком" пройдет 21 мая.

"У нас по этому поводу (по вопросам безопасности) ежедневно проходят совещания с МВД. Мы в контакте с футбольным клубом "Спартак". Игра важная, как для нас, так и для "Спартака". Надеемся, что все мы сработаем в этом вопросе профессионально", - цитирует Балашова "Р-Спорт".
Теги: Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 19:41
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