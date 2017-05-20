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Владислав Радимов: удаление у соперника нам помогло
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал победу своей команды в матче против "Сокола" (3:0).
"Договаривались прессинговать с первых минут, у нас это получилось. Конечно, удаление у соперника нам помогло. С другой стороны, до него мы играли, считаю, лучше. В какой-то момент даже растерялись. Но в перерыве взяли себя в руки и довели матч до победы. Перед игрой я ребятам сказал, что завидую им, потому что они играют в таких матчах, в которых решается всё. Это и есть адреналин. Ты должен испытывать это чувство, выходя на футбольное поле", - цитирует Радимова сайт ФНЛ.
"Договаривались прессинговать с первых минут, у нас это получилось. Конечно, удаление у соперника нам помогло. С другой стороны, до него мы играли, считаю, лучше. В какой-то момент даже растерялись. Но в перерыве взяли себя в руки и довели матч до победы. Перед игрой я ребятам сказал, что завидую им, потому что они играют в таких матчах, в которых решается всё. Это и есть адреналин. Ты должен испытывать это чувство, выходя на футбольное поле", - цитирует Радимова сайт ФНЛ.
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